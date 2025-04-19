Боб Арум висловився стосовно чемпіона світу за версією IBF та IBO у легкій вазі. Зокрема, промоутер зачепив тему майбутнього Ломаченка, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Читайте також Ексчемпіон світу обрав суперників для Ломаченка, якщо той повернеться у ринг
Ломаченко не дав відповіді
Спортивний функціонер заявив, що Василь Ломаченко повинен був дати відповідь стосовно продовження кар'єри у березні цього року. Тепер Боб Арум планує звернутись до його агента Егіса Клімаса.
Я хочу натиснути на Клімаса (агент Ломаченка – 24 канал) і тоді побачимо, що станеться. Я планую поговорити з ним наступного тижня. Не знаю, чи захоче він виходити в ринг після тривалої перерви із таким бійцем, як Кейшон,
– сказав Арум.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко отримав травму спини на тренуванні. Боксер пройшов МРТ, яке повинно було визначити, чи зможе він продовжувати битись у професійному ринзі.
Востаннє Ломаченко бився у травні минулого року. Тоді Василь переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом.