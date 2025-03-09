Временный чемпион оценил шансы Усика в боях против Перейры и Паркера

Александр Усик продолжает ждать своего официального следующего соперника. С большой вероятностью им станет чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа.

Однако в списке потенциальных соперников Александра Усика есть еще несколько известных лиц. Среди них временный чемпион мира WBO Джозеф Паркер и уже бывший чемпион UFC Алекс Перейра.

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Отдал полное преимущество Усику

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл считает, что у Перейры или Паркера не будет шансов победить Усика в возможных очных боях, пишет 24 Канал со ссылкой на UFC on TNT Sports.

Несмотря на это все приоритетным вариантом для непобедимого украинца является реванш за "абсолют" с Даниэлем Дюбуа.

Усик пока непобедим в боксе, поэтому думаю, что он выиграет оба боя,

– заявил Аспиналл.

Том вообще скептически относится к переходам звезд смешанных единоборств в бокс. Он считает, что ни один боец MMA не сможет завоевать титул чемпиона мира в боксе, ведь это кардинально разные виды спорта.

Следует отметить, что Паркер недавно легко победил Мартина Баколе, который заменил в срочном порядке Даниэля Дюбуа. Джозеф уже во втором раунде отправил соперника в нокаут.

Зато в ночь на 9-е марта свой бой провел уже экс-чемпион UFC Алекс Перейра. Боец из Бразилии сенсационно проиграл россиянину Магомеду Анкалаеву по единогласному решению судей: 49-46, 48-47 (дважды). Перейра, который бросал вызов Александру Усику, не только проиграл, но и потерял свой титул.