Марлон Вера просто ремонтировал свой автомобиль возле дома в Калифорнии, когда мог стать жертвой нападения. Неизвестный мужчина вытащил большой нож и приближался к спортсмену, пишет 24 Канал.
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Испугал нападающего
К счастью, эквадорский боец вовремя увидел приближение подозрительного человека и вытащил с переднего сиденья дробовик. Вера разрядил его и прицелился в бой неизвестного, чем изрядно напугал нападающего. Тот убегал с места возможного преступления как можно сильнее.
Видео нападения на бойца MMA Марлона Веру в Калифорнии
Следует добавить, что ранее дом известного бойца ограбили во время его титульного поединка против Шона О'Мэлли на UFC 299.
Уже 3 мая Марлон Вера проведет свой следующий бой. Его соперником станет Марио Баутиста из Бразилии.
Кто такой Марлон Вера
- 32-летний эквадорский боец, выступающий в UFC с 2014-го года в легком и полулегком весе.
- В легком весе UFC занимает седьмое место.
- Является трехкратным обладателем премий "Лучший бой вечера" и "Выступление вечера".
- За своей спиной Вера имеет 34 проведенных боя, в которых одержал 23 победы (8 – нокаутом), а также потерпел 10 поражений. Еще один поединок закончился ничьей.