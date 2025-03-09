Марлон Вера просто ремонтував свій автомобіль біля будинку у Каліфорнії, коли міг стати жертвою нападу. Невідомий чоловік витягнув великий ніж та наближався до спортсмена, пише 24 Канал.
Варте уваги Зухвалий Перейра, який кинув виклик Усику, сенсаційно програв росіянину у титульному бою
Злякав нападника
На щастя, еквадорський боєць вчасно побачив наближення підозрілого чоловіка та витягнув із переднього сидіння дробовик. Вера розрядив його та прицілився у бій невідомого, чим неабияк злякав нападника. Той втікав із місця можливого злочину якомога дужче.
Відео нападу на бійця MMA Марлона Веру у Каліфорнії
Слід додати, що раніше будинок відомого бійця пограбували під час його титульного поєдинку проти Шона О’Меллі на UFC 299.
Вже 3 травня Марлон Вера проведе свій наступний бій. Його суперником стане Маріо Баутіста з Бразилії.
Хто такий Марлон Вера
- 32-річний еквадорський боєць, який виступає в UFC із 2014-го року у легкій та напівлегкій вазі.
- У легкій вазі UFC займає сьоме місце.
- Є триразовим володарем премій "Найкращий бій вечора" та "Виступ вечора".
- За своєю спиною Вера має 34 проведені бої, у яких здобув 23 перемоги (8 – нокаутом), а також зазнав 10 поразок. Ще один двобій закінчився нічиєю.