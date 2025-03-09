Марлон Вера просто ремонтував свій автомобіль біля будинку у Каліфорнії, коли міг стати жертвою нападу. Невідомий чоловік витягнув великий ніж та наближався до спортсмена, пише 24 Канал.

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Злякав нападника

На щастя, еквадорський боєць вчасно побачив наближення підозрілого чоловіка та витягнув із переднього сидіння дробовик. Вера розрядив його та прицілився у бій невідомого, чим неабияк злякав нападника. Той втікав із місця можливого злочину якомога дужче.

Відео нападу на бійця MMA Марлона Веру у Каліфорнії

Слід додати, що раніше будинок відомого бійця пограбували під час його титульного поєдинку проти Шона О’Меллі на UFC 299.

Вже 3 травня Марлон Вера проведе свій наступний бій. Його суперником стане Маріо Баутіста з Бразилії.

Хто такий Марлон Вера