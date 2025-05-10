Я выбью из него дух, – Фьюри бросил вызов обидчику Майка Тайсона

Томми Фьюри 9 мая дрался против Кенана Ханджалича в Венгрии. Британский боксер единогласным решением судей одолел соперника из Боснии и Герцеговины.

После победы Фьюри обратился к Джейку Полу. Сводный брат Тайсона Фьюри бросил вызов американскому блогеру, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Фьюри хочет драться с Полом

Томми Фьюри заявил, что Джейк Пол трус, ведь он боится драться с ним во второй раз. Британский боксер отметил, что его рука уже восстановилась после операции, поэтому он готов встретиться в ринге.

Фьюри заявил, что он победит американского блогера, если он решится выйти на бой. Более того, боксер подчеркнул, что одолеет Пола нокаутом.

Если Джейк Пол решится выйти в ринг, я гарантирую, что в следующий раз нокаутирую его. У меня был двухлетний перерыв, и это мой первый бой после него. Я выбью из него дух, где бы он ни захотел драться,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Томми Фьюри уже дрался против Джейка Пола. В феврале 2023 года британский боксер победил американского блогера по решению большинства судей.

Томми Фьюри за свою карьеру провел 11 боев в профессиональном ринге. Британец имеет в своем активе 11 побед, из которых 4 нокаутом.