"Продался за деньги": экс-соперник Усика раскритиковал решение Баколе подраться с Паркером

Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Беллью прокомментировал решение Мартина Баколе заменить в срочном порядке заболевшего Даниэля Дюбуа. Британец негативно воспринял этот поступок конголезского боксера.

Тони Белью не понимает такого решения Мартина Баколе, который прилетел на бой против Джозефа Паркера вообще неподготовленным и с лишним весом. Это привело к быстрому нокауту уже во втором раунде для боксера из ДР Конго, пишет 24 Канал со ссылкой на Casino Beats.

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Повелся на деньги

В то же время бывший соперник Александра Усика отметил силу Баколе, который может сделать проблемы любому супертяжу.

Мартин Баколе – большая проблема для всех супертяжей. Но сейчас он фактически продался за деньги. С ним никто больше не захочет драться, потому что он опасен. Да, этот парень очень опасен. Ты не хочешь драться против него,

– заявил Беллью.

Напомним, что поражение от Паркера стало для Баколе лишь вторым в профессионалах. За спиной 31-летнего Мартина 23 проведенных боя, в которых он одержал 21 победу (16 – нокаутом).

К слову. Мартина Баколе отстранили от бокса до 22 марта 2025-го года после брутального нокаута от Джозефа Паркера.

Уже в мае текущего 2025-го года Баколе вернется в ринг. Соперником конголезского супертяжеловеса станет нигериец Эфе Аджагби, а сам бой состоится в Эр-Рияде. Поединок Баколе – Аджагби будет в рамках андеркарда главного поединка вечера бокса Альварес – Скулл.