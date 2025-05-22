Жертва Усика забросал непобедимого украинца комплиментами, припомнив свержение Фьюри

Бывший британский боксер Тони Белью высказал свое мнение относительно успешной карьеры Александра Усика. Экс-чемпион мира забросал непобедимого украинца комплиментами.

Тони Белью назвал Александра Усика лучшим боксером мира, который занимает место на вершине рейтинга независимо от весовой категории. Британский экс-боксер рассказал, почему так считает, пишет 24 Канал со ссылкой на Figthlens.

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Беллью похвалил Усика

Бывший соперник Усика признался, что никто не делал того, что Александр.

Усик – лучший боец мира. Для меня он номер один в Р4Р. Почему? Он умный, появляется в неожиданных местах. Он говорит вещи, на которые ты не ожидаешь. Он человек с независимым мнением, он аномалия. Никто не сделал того, что он сделал,

– заявил Беллью.

Тони добавил, что никто не может объяснить, как украинцу удалось дважды победить такого гиганта хевивейта, как Тайсон Фьюри. По мнению Белью, Усик не просто победил "Цыганского короля", но и нокаутировал его. Непобедимый украинец прессовал Тайсона, который был значительно тяжелее и выше него.

Отметим, что Усик дважды победил Фьюри по решению судей.

Справка. Тони Белью встречался в ринге с Александром Усиком 10 ноября 2018-го года. В том поединке в Манчестере украинец в 8-м раунде нокаутировал британца. Как раз после этого поражения Белью объявил об уходе на пенсию.

Напомним, что уже 19 июля 2025 года Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. Многие в мире бокса считают, что "Динамиту" по силам взять реванш у украинца. В августе 2023-го Александр отправил в технический нокаут в 9-м раунде британца.