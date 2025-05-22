Тоні Белью назвав Олександра Усика найкращим боксером світу, який посідає місце на вершині рейтингу незалежно від вагової категорії. Британський ексбоксер розповів, чому так вважає, пише 24 Канал із посиланням на Figthlens.

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Белью похвалив Усика

Колишній суперник Усика зізнався, що ніхто не робив того, що Олександр.

Усик – найкращий боєць світу. Для мене він номер один у Р4Р. Чому? Він розумний, з'являється у несподіваних місцях. Він каже речі, на які ти не очікуєш. Він людина із незалежною думкою, він аномалія. Ніхто не зробив того, що він зробив,

– заявив Белью.

Тоні додав, що ніхто не може пояснити, як українцю вдалось двічі перемогти такого гіганта хевівейту, як Тайсон Ф'юрі. На думку Белью, Усик не просто переміг "Циганського короля", а й нокаутував його. Непереможний українець пресував Тайсона, який був значно важчий та вищий за нього.

Відзначимо, що Усик двічі переміг Ф'юрі за рішенням суддів.

Довідка. Тоні Белью зустрічався у ринзі з Олександром Усиком 10 листопада 2018 року. У тому поєдинку в Манчестері українець у 8-му раунді нокаутував британця. Якраз після цієї поразки Белью оголосив про відхід на пенсію.

Нагадаємо, що вже 19 липня 2025 року Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа. Багато хто у світі боксу вважає, що "Динаміту" до снаги взяти реванш в українця. У серпні 2023-го Олександр відправив у технічний нокаут у 9 раунді британця.