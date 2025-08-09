Бывший чемпион мира Тони Белью высказался о Мозесе Итауме. Британский экс-боксер рассказал о небольших габаритах 20-летнего земляка для супертяжелого веса.

Тони Белью уверен, что даже с такими габаритами можно достичь высоких результатов в хевивейте. Британский бывший боксер поставил в пример Мозесу Итауме абсолютного чемпиона мира Александра Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Что сказал Белью о габаритах Итаумы для супертяжелого веса?

Экс-чемпион мира не считает, что "Новый Майк Тайсон" может не справиться с большими супертяжами и столкнуться с проблемами перед боем с Диллианом Уайтом из-за небольшой антропометрии. Белью вспомнил в своем комментарии Усика, отметив не самые большие габариты у непобедимого украинца.

Габариты Итаумы? Усик показал, что это не так уж и важно в супертяжелом весе. Это не такая уж проблема. Да, Итаума – не самый большой, но в 20 лет он уже выделяется техникой и своим потенциалом. Вопрос в том, что он никогда не имел проблем в ринге. Ни одного серьезного вызова, и к этому нельзя подготовиться в тренировочном лагере,

– сказал Беллью.

В то же время с такими габаритами Усик не потерпел еще ни одного поражения в своей карьере – 24 победных боя (15 – нокаутом). Впереди у украинца прощальный поединок.

Ранее Тони делал свой прогноз на бой Итаумы против Уайта, который состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Также недавно стал известен гонорар за бой Мозеса против Диллиана. 20-летний британский боксер заработает больше за данный поединок. Для Мозеса Итаумы следующий бой станет 13-м на профи-ринге, в предыдущих одержал 12 побед (10 – нокаутом). Зато Диллиан Уайт, которому уже исполнилось 37 лет, уже имеет за своей спиной 33 встречи: 30 побед (20 – нокаутом) и 3-ри поражения.