Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про Мозеса Ітауму. Британський ексбоксер розповів про невеликі габарити 20-річного земляка для надважкої ваги.

Тоні Белью впевнений, що навіть із такими габаритами можна досягти високих результатів у хевівейті. Британський колишній боксер поставив у приклад Мозесу Ітаумі абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.

Що сказав Белью про габарити Ітауми для надважкої ваги?

Ексчемпіон світу не вважає, що "Новий Майк Тайсон" може не впоратись із більшими супертяжами та зіштовхнутись із проблемами перед боєм із Ділліаном Вайтом через невелику антропометрію. Белью пригадав у своєму коментарі Усика, відзначивши не найбільші габарити у непереможного українця.

Габарити Ітауми? Усик показав, що це не так вже і важливо в суперважкій вазі. Це не така вже проблема. Так, Ітаума – не найбільший, але у 20 років він уже виділяється технікою та своїм потенціалом. Питання в тому, що він ніколи не мав проблем у рингу. Жодного серйозного виклику, і до цього не можна підготуватися у тренувальному таборі,

– сказав Белью.

Водночас із такими габаритами Усик не зазнав ще жодної поразки у своїй кар'єрі – 24 переможні бої (15 – нокаутом). Попереду в українця прощальний поєдинок.

Раніше Тоні робив свій прогноз на бій Ітауми проти Вайта, який відбудеться 16 серпня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Також нещодавно став відомий гонорар за бій Мозеса проти Ділліана. 20-річний британський боксер заробить більше за даний поєдинок. Для Мозеса Ітауми наступний бій стане 13 на профі-рингу, у попередніх здобув 12 перемог (10 – нокаутом). Натомість Ділліан Вайт, якому вже виповнилось 37 років, вже має за своєю спиною 33 зустрічі: 30 перемог (20 – нокаутом) і 3 поразки.