Набивает себе цену: экс-соперник Усика раскрыл причину окончания карьеры Фьюри

В январе 2025-го года Тайсон Фьюри в очередной раз попрощался с профи-рингом. Однако далеко не все верят, что "Цыганский король" больше не вернется в бокс.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Белью сомневается, что это решение Тайсона является окончательным. Белью вспомнил прошлые окончания карьеры Фьюри, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Белью не верит в окончание карьеры Фьюри

Британский экс-боксер назвал вероятную причину такого решения "Цыганского короля". По мнению Тони, Тайсон просто хочет выторговать хороший контракт и гонорар за организацию боя против Энтони Джошуа.

Проблема в том, что часть меня не совсем убеждена. Он уже пять раз объявлял о завершении карьеры. Это может быть просто инструментом торга в переговорах по бою с Эй Джеем. Я просто не знаю. Но если это правда, то я желаю ему успеха. Он подарил нам фантастические вечера и заслуживает всех похвал, которые он получает,

– заметил Тони.

Белью добавил, если же информация об окончании карьеры Тайсона является правдивой, то желает ему спокойной пенсии.

К слову. Тайсон Фьюри закончил карьеру на статистике в 37-м проведенных боев, в которых одержал 34 победы. Также в его пассиве два поражения от Усика и одна ничья (в первом поединке с Деонтеем Уайлдером).

Ранее сообщалось, что Фьюри очень сложно переживает два подряд за год поражения от Александра Усика.