Чемпион Олимпиады-2016 нанес россиянину первое поражение в карьере: видеообзор боя

В субботу, 17 мая, состоялся грандиозный вечер бокса в Париже. В одном из поединков в рамках спортивного шоу "на Adidas Arena" Тони Йока дрался против Арслана Яллыева.

Противостояние между французским и российским боксером продолжалось всю дистанцию в 10 раундов. В результате Олимпийский чемпион 2016 года одолел соперника, пишет 24 канал.

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Тяжелая победа Йоки

Тони Йока нанес первое поражение Арслану Яллиеву в карьере представителя вражеской страны. Француз в начале боя технично бил россиянина, сочетая удары с хорошей работой ног.

Однако Йока быстро устал и отошел от своего плана. Россиянин начал набирать походу поединка и доминировать над французом, нанеся сильный апперкот, едва не свалив соперника на канвас.

Однако этого не хватило Яллиеву для победы. Йока одолел российского боксера единогласным решением судей – 96:94, 97:93, 98:92.

Видеообзор боя Йока – Яллыев:

Напомним, что Тони Йока выигрывал Олимпийские игры 2016 года в Рио. На профи-ринге француз впервые появился в 2017 году, одолев американца Трэвиса Кларка.