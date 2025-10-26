19-летний боксер одержал победу в шортах покойного Хаттона в андеркарде Паркер – Уордли

В Лондоне закончился вечер бокса, в главном бою которого определился обязательный претендент на поединок с Александром Усиком. Однако не только внимание зрителей привлек бой Джозефа Паркера против Фабио Уордли.

В андеркарде вечера бокса свой бой на арене "О2" провел молодой Тони Кертис. Его соперником стал на 9 лет старший Лакшми Сарагоса Контрераса, пишет 24 Канал.

Как 19-летний боксер почтил память Рикки Хаттона?

На ринг 19-летний боксер вышел в фирменных шортах покойного Рикки Хаттона. Спереди на поясе было написано прозвище легенды бокса – "Хитмен", а сзади фамилия покойного боксера – "Хаттон".

Тони Кертис-младший решил таким поступком почтить легендарного боксера, которого нашли мертвым в собственном доме 14 сентября 2025 года.

К слову, в этих шортах Кертис-младший не смог нокаутировать соперника, но торжествовал по решению судей. Для него эта победа стала 12-й на профи-ринге (3 – нокаутом). Также за его спиной одно пока поражение.

Отметим, что в таких шортах Хаттон дрался против украинца Вяэслава Сенченко (24 ноября 2012 года).

Что известно о смерти Рикки Хаттона?

В начале декабря 2025 года Хаттон должен был вернуться в ринг поединком против боксера из ОАЭ Эйси Дахи.

Однако 14 сентября стало известно о смерти Рикки. Холодное тело в собственном доме боксера нашел менеджер и близкий друг Пол Спик. Он пробрался в дом Рикки, ведь тот не появился на мероприятие, куда его предварительно пригласили, а в доме никто не открывал дверь.

10 октября состоялись похороны британского боксера. Церемонию прощания посетило немало звезд бокса, в частности, Тайсон Фьюри.

А уже 16 октября стало известно, что Хаттон совершил самоубийство. Слова коронера Алисон Матч процитировало издание Sky Sports. До этого была информация, что у Рикки были психологические проблемы.

В бою против Дахи покойного Хаттона заменит бывший чемпион мира Келл Брук. Келл согласился на это, чтобы почтить память умершего земляка. Из-за этой внезапной смерти боксерское шоу перенеслось на 13 февраля 2026 года. Об этом сообщил авторитетный журнал The Ring.

К слову, в главном бою вечера бокса 25 октября Фабио Уордли в 11-м раунде нокаутировал Джозефа Паркера. Британец сохранил статус непобедимого боксера, одержав свою 20-ю победу на профи-ринге (19 – нокаутом). Уордли стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика.