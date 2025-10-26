19-річний боксер здобув перемогу у шортах покійного Хаттона в андеркарді Паркер – Вордлі

У Лондоні закінчився вечір боксу, у головному бою якого визначився обов'язковий претендент на поєдинок із Олександром Усиком. Однак не лише увагу глядачів привернув бій Джозефа Паркера проти Фабіо Вордлі.

В андеркарді вечора боксу свій бій на арені "О2" провів молодий Тоні Кертіс. Його суперником став на 9 років старший Лакшмі Сарагоса Контрераса, пише 24 Канал.

Як 19-річний боксер вшанував пам'ять Ріккі Хаттона?

На ринг 19-річний боксер вийшов у фірмових шортах покійного Ріккі Хаттона. Спереду на поясі було написано прізвисько легенди боксу – "Хітмен", а позаду прізвище покійного боксера – "Хаттон".

Тоні Кертіс-молодший вирішив таким вчинком вшанували легендарного боксера, якого знайшли мертвим у власному будинку 14 вересня 2025 року.

До слова, у цих шортах Кертіс-молодший не зміг нокаутувати суперника, але тріумфував за рішенням суддів. Для нього ця перемога стала 12-ю на профі-рингу (3 – нокаутом). Також за його спиною одна наразі поразка.

Відео із бою Кертіс – Контрераса

Відзначимо, що у таких шортах Хаттон бився проти українця В'яеслава Сенченка (24 листопада 2012 року).

Що відомо про смерть Ріккі Хаттона?

На початку грудня 2025 року Хаттон повинен був повернутись у ринг поєдинком проти боксера з ОАЕ Ейси Дахи.

Однак 14 вересня стало відомо про смерть Ріккі. Холодне тіло у власному будинку боксера знайшов менеджер та близький друг Пол Спік. Він продерся у будинок Ріккі, адже той не з'явився на захід, куди його попередньо запросили, а у домі ніхто не відкривав двері.

10 жовтня відбувся похорон британського боксера. Церемонію прощання відвідало чимало зірок боксу, зокрема, Тайсон Ф'юрі.

А вже 16 жовтня стало відомо, що Хаттон вчинив самогубство. Слова коронерки Алісон Матч процитувало видання Sky Sports. До цього була інформація, що у Ріккі були психологічні проблеми.

У бою проти Дахи покійного Хаттона замінить колишній чемпіон світу Келл Брук. Келл погодився на це, аби вшанувати пам'ять померлого земляка. Через цю раптову смерть боксерське шоу перенеслось на 13 лютого 2026 року. Про це повідомив авторитетний журнал The Ring.

До слова, у головному бою вечора боксу 25 жовтня Фабіо Вордлі в 11-му раунді нокаутував Джозефа Паркера. Британець зберіг статус непереможного боксера, здобувши свою 20-ту перемогу на профі-рингу (19 – нокаутом). Вордлі став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика.