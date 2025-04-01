Авторитетный тренер проигнорировал Усика в топ-10 рейтинга лучших супертяжей в истории бокса

Известный тренер Тедди Атлас составил рейтинг десяти лучших боксеров супертяжелого веса. независимо от периода времени их карьеры. Американский коуч неожиданно для всех не исключил в свой список ни одного боксера из Украины.

Это касается, как братьев Кличко, так и Александра Усика. Зато рейтинг по версии Тедди Атласа возглавил его легендарный земляк и бывший чемпион мира Джо Луис. На счету лидера рейтинга 66 побед и 3 поражения в 69-ти проведенных боях, пишет 24 Канал со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.

Стоит внимания Звездный Чисора заговорил об окончании карьеры: сколько боев осталось провести перед пенсией

Без украинцев

Только вторую позицию в этом списке занял Мухаммед Али, а топ-3 замкнул Джек Джонсон.

Также в десятку лучших попали старейший чемпион мира Джордж Форман, который недавно отошел в мир иной, и Леннокс Льюис, который закрыл топ-10 рейтинга.

Кто еще вошел в топ-10 Тедди Атласа:

4. Роки Марчиано;

5. Джордж Форман;

6. Санни Листон;

7. Джин Танни;

8. Джек Демпси;

9. Ларри Холмс;

10. Леннокс Льюис.

Американский коуч проигнорировал современных гигантов хевивейта.

Недавно также известное издание GiveMeSport обнародовало рейтинг лучших супертяжеловесов в истории бокса. В нем Усик и братья Кличко тоже не попали в первую десятку. Правда, здесь рейтинг возглавил Али, вторым стал Форман, а топ-3 замкнул как раз Луис, которого Атлас поставил на вершину своего списка.