Авторитетный тренер проигнорировал Усика в топ-10 рейтинга лучших супертяжей в истории бокса
- Тедди Атлас составил рейтинг десяти лучших супертяжей, не включив ни одного украинца, в частности братьев Кличко и Александра Усика.
- Первое место в рейтинге Атласа занял Джо Луис, а Мухаммед Али и Джек Джонсон вошли в тройку лидеров.
Известный тренер Тедди Атлас составил рейтинг десяти лучших боксеров супертяжелого веса. независимо от периода времени их карьеры. Американский коуч неожиданно для всех не исключил в свой список ни одного боксера из Украины.
Это касается, как братьев Кличко, так и Александра Усика. Зато рейтинг по версии Тедди Атласа возглавил его легендарный земляк и бывший чемпион мира Джо Луис. На счету лидера рейтинга 66 побед и 3 поражения в 69-ти проведенных боях, пишет 24 Канал со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.
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Без украинцев
Только вторую позицию в этом списке занял Мухаммед Али, а топ-3 замкнул Джек Джонсон.
Также в десятку лучших попали старейший чемпион мира Джордж Форман, который недавно отошел в мир иной, и Леннокс Льюис, который закрыл топ-10 рейтинга.
Кто еще вошел в топ-10 Тедди Атласа:
4. Роки Марчиано;
5. Джордж Форман;
6. Санни Листон;
7. Джин Танни;
8. Джек Демпси;
9. Ларри Холмс;
10. Леннокс Льюис.
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Недавно также известное издание GiveMeSport обнародовало рейтинг лучших супертяжеловесов в истории бокса. В нем Усик и братья Кличко тоже не попали в первую десятку. Правда, здесь рейтинг возглавил Али, вторым стал Форман, а топ-3 замкнул как раз Луис, которого Атлас поставил на вершину своего списка.