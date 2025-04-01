Ветеран бокса хочет красиво закончить карьеру после своего юбилейного 50-го боя на профи-ринге. Дерек Чисора заверил, что следующий его поединок станет "последним танцем", сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Чисора уходит из профессионального бокса

Чисора не исключает варианта проведения последнего боя против чемпиона мира IBF Даниэля Дюбуа.

Я обманывать не буду: заканчиваю карьеру после следующего боя. Последний танец – это конец. Если получится взять титул, то я все равно ухожу. И я не о себе забочусь, а о своей жене. Я пообещал, что один бой – и конец. Нельзя постоянно говорить еще один бой, еще один бой. Конечно, хочу, чтобы этот поединок был с Дюбуа за титул IBF. Это была бы хорошая история,

– сказал Чисора.

Справка. Сейчас за спиной Дерека 36 побед (23 – нокаутом) при 13 поражениях в 49-ти боях. Ни одной мировой.

Последний раз Чисора выходил в ринг в ночь на 9-е февраля 2025-го года. В своем последнем бою в Манчестере Дерек победил решением судей шведа Отто Валлина – 114-112, 116-110, 117-109.

Отметим, что после этого победного поединка "Del Boy" устроил настоящее шоу с выбором следующего соперника. Местные зрители проголосовали за кандидатуру Александра Усика, который в октябре 2020-го победил Дерека. Чисора некоторое время заявлял, что хочет провести 50-й бой против непобедимого украинца, но теперь изменил свою риторику.