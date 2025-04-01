Ветеран боксу хоче красиво закінчити кар'єру після свого ювілейного 50-го бою на профі-рингу. Дерек Чісора запевнив, що наступний його двобій стане "останнім танцем", повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Чісора йде з професійного боксу

Чісора не відкидає варіанту проведення останнього бою проти чемпіона світу IBF Даніеля Дюбуа.

Я обманювати не буду: закінчую кар'єру після наступного бою. Останній танець – це кінець. Якщо вийде взяти титул, то я все одно йду. І я не про себе дбаю, а про свою дружину. Я пообіцяв, що один бій – і кінець. Не можна постійно говорити ще один бій, ще один бій. Звісно, ​​хочу, щоб цей поєдинок був з Дюбуа за титул IBF. Це була б гарна історія,

– сказав Чісора.

Довідка. Наразі за спиною Дерека 36 перемог (23 – нокаутом) при 13 поразках у 49-ти боях. Жодної мирової.

Востаннє Чісора виходив у ринг у ніч проти 9-го лютого 2025-го року. У своєму останньому бою у Манчестері Дерек переміг за рішенням суддів шведа Отто Валліна – 114-112, 116-110, 117-109.

Відзначимо, що після цього переможного двобою "Del Boy" влаштував справжнє шоу із вибором наступного суперника. Місцеві глядачі проголосували за кандидатуру Олександра Усика, який у жовтні 2020-го переміг Дерека. Чісора певний час заявляв, що хоче провести 50-й бій проти непереможного українця, але тепер змінив свою риторику.