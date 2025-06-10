Выбор удивляет: легендарный Тайсон составил топ-5 лучших боксеров современности

Легендарный Майк Тайсон публично поделился пятеркой лучших, по его мнению, боксеров современности. "Железный Майк" удивил своим выбором.

58-летний американский боксер не включил в свой рейтинг ни одного представителя хевивейта. Здесь нет месяца Александру Усику, Тайсону Фьюри, Энтони Джошуа или другим супертяжам, сообщает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Топ-5 лучших боксеров современности от "Железного Майка"

Зато Майк Тайсон в первую очередь включил в нее Дэвида Бенавидеса, Джервонту Дэвиса и Шакура Стивенсона. Также в топ-5 "Железный Майк" добавил Теренса Кроуфорда, который осенью 2025-го года вернется в ринг, и Эррола Спенса.

Пять лучших боксеров в настоящее время? Дэвид Бенавидес, Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон. Конечно, Теренс Кроуфорд, мне также нравится Эррол Спенс, я все еще думаю, что он может вернуться и вернуть себе титул, я действительно так думаю, я думаю, что он очень недооцененный боксер,

– сказал Тайсон.

Еще раньше Майк рассказывал, кто из боксеров обладал самым мощным ударом в боксе. "Железный Майк" назвал старейшего чемпиона мира Джорджа Формана.

Сам Тайсон не спешит окончательно вешать перчатки на гвоздь. В конце мая этого года появилась информация, что американец может вернуться в ринг впервые с ноября прошлого года, когда проиграл Джейку Полу.

К слову. Майк Тайсон за своей спиной имеет 59 поединков в профессионалах, в которых получил 50 побед (44 – нокаутом), потерпел 7 поражений и еще 2 боя были такие, что не состоялись.

Вроде Майк Тайсон может выйти в ринг против путиниста Федора Емельяненко, а их битва может состояться в Казахстане.