Александра Усика сразу после реванша против Даниэля Дюбуа обязали договориться о защите титула с Джозефом Паркером. Однако украинский боксер попросил отсрочить бой.

Александр Усик хочет залечить давнюю травму спины, в которой сомневаются в боксерском сообществе. Сергей Лапин высказался относительно повреждения украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Что сказал Лапин о травме Усика?

Директор команды Александра Усика развеял сомнения относительно травмы украинского боксера. Сергей Лапин заявил, что они не обращают внимание на различные разговоры относительно повреждения, которое имеет "Король хевивейта".

Лапин также отметил, что люди, которые причастны к боксу знают о подготовке на том уровне, что выступает Усик. В частности о том, какая у нее цена.

Люди могут говорить о травме Усика, но те, кто близок к боксу, знают цену подготовки на этом уровне. Мы не принимаем решения ради разговоров, мы принимаем их ради результатов,

– сказал Лапин.

Напомним, что Александр Усик 19 июля 2025 года встретился с Даниэлем Дюбуа в реванше. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

Что известно о травме Усика?