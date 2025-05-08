"Забоксирует его до смерти": тренер Кроуфорда угрожает убить Канело в мегафайте

Уже 12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе (США) поклонники бокса насладятся бешеным мегафайтом между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. Наставник "Охотника" поделился ожиданиями перед поединком.

Член тренерского штаба Берни Дэвис выделил сильные стороны обоих боксеров. Наставник заверил, что на ценителей бокса 12 сентября текущего года будет ждать настоящий праздник, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Смелое заявление тренера Кроуфорда

Представитель команды Теренса Кроуфорда пообещал сделать из Сауля Альвареса грязь и добавил, что "Охотник" забьет мексиканца до смерти.

Кроуфорд имеет скорость и интеллект, чтобы противостоять любым атакам Альвареса. Канело, конечно, очень ловкий. Он наносит широкие удары туда, где ты находишься. Канело Альварес – универсальный боец. Но Бад Кроуфорд – боец высочайшего уровня. 12 сентября будет настоящий праздник. Мы сделаем Канело похожим на грязь. Кроуфорд забоксирует его до смерти. Кроуфорд достанет этого парня. Кроуфорд разобьет его,

– заявил Дэвис.

Тренер 37-летнего американского звездного боксера вспомнил прошлый бой Кроуфорда против Эррола Спенса, который закончился нокаутом Теренса в 9-м раунде.

Справка. На профи-ринге Теренс Кроуфорд провел 41 победный бой (31 – нокаутом). Сауль Альварес торжествовал в профессионалах 63 раза (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же ничьих в 67-ми поединках.

Напомним, что в ночь на 4 мая Канело победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. Альварес вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Сразу после этой победы Сауль узнал о бое против Кроуфорда, с которым уже провел дебютную дуэль взглядов.