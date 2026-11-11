Тренер одного из лучших боксеров мира выступил с заявлением об Усике

Тренер легендарного мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо рассказал о своем пребывании в тренировочном лагере Александра Усика. Специалист остался под положительным впечатлением.

Специалист считает, что он и его подопечный хорошо провели время на побережье Средиземного моря. Об этом тренер заявил для ютуб-канала ESPN KnockOut.

Что Рейносо говорил о тренировках "Канело" с Усиком

Сауль Альварес провел в Испании период подготовки к бою против Кристиана Мбилли, у которого отобрал пояс WBC.

Мне очень понравилась Гандия – прекрасный, уютный небольшой город, люди чрезвычайно приветливые и гостеприимные. К тому же с командой Усика мы чувствовали себя как дома. Там работают замечательные люди, начиная с чемпиона и заканчивая его менеджером. Так что это отличный вариант,

– сказал Рейносо.

Отметим, что Альварес победил Кристиана Мбилли вечером 31 октября в Саудовской Аравии. Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласным решением судей в пользу мексиканца: 115:112, 116:111, 117:110.

Что дальше для Альвареса

36-летний Сауль одержал 64-ю победу на профессиональном ринге, которая позволила ему вернуть чемпионский статус после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года.

Тогда мексиканец лишился всех своих титулов, уступив американцу единогласным решением судей. После того боя Канело перенес операцию на локте. Сейчас в СМИ начались дискуссии о целесообразности реванша.

После вечера бокса в Саудовской Аравии о дружеских отношениях с Альваресом рассказал Александр Усик.