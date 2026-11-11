Тренер одного з найкращих боксерів світу вийшов із заявою про Усика

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Фахівець вважає, що він та його підопічний гарно провели час на узбережжі Середземного моря. Відповідну заяву тренер зробив для ютуб-каналу ESPN KnockOut.

Що Рейносо говорив про тренування "Канело" з Усиком

Сауль Альварес провів в Іспанії період підготовки до бою проти Крістіана Мбіллі, у якого відібрав пояс WBC.

Мені дуже сподобалася Гандія – чудове, затишне невелике місто, люди надзвичайно приязні та гостинні. Плюс із командою Усика ми почувалися як удома. Там працюють прекрасні люди, починаючи від чемпіона і закінчуючи його менеджером. Тож це чудовий варіант– сказав Рейносо.

Зазначимо, що Альварес переміг Крістіана Мбіллі ввечері 31 жовтня у Саудівській Аравії. Бій пройшов усю дистанцію та завершився одноголосним рішенням суддів на користь мексиканця: 115:112, 116:111, 117:110.

Що далі для Альвареса

36-річний Сауль здобув 64-ту перемогу на професійному рингу, яка дозволила повернути чемпіонський статус після поразки від Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року.

Тоді мексиканець втратив усі свої титули, поступившись американцю одностайним рішенням суддів. Після того бою Канело переніс операцію на лікті. Наразі у медіа почались обговорення доцільності реваншу.

Після вечора боксу у Саудівській Аравії про дружні стосунки з Альваресом розповів Олександр Усик.