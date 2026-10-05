Фьюри может вернуться ради третьего боя с Усиком: тренер Дюбуа сделал заявление

Тайсон Фьюри может вернуться на ринг еще раз после поединка с Энтони Джошуа. Среди возможных вариантов развития событий рассматривается и третий бой британца с Александром Усиком.

Об этом в интервью ютуб-каналу The Stomping Ground рассказал Дон Чарльз. Тренер чемпиона WBO в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа также высказался по поводу возможной встречи своего подопечного с Фьюри.

Встретится ли Фьюри с Усиком в третий раз

По словам Чарльза, он вместе с Дюбуа обсуждал потенциальный поединок с "Цыганским королем" и считает его очень интересным. В то же время тренер предположил, что после встречи с Джошуа Фьюри может не проводить новых боев, кроме возможной трилогии с Усиком.

Если состоится бой Тайсона с "Эй-Джеем", то вряд ли он будет драться снова – разве что может быть трилогия с Усиком. Я слышал, что Тайсон Фьюри говорил именно так. Но никогда не говори "никогда",

– сказал он.

Фьюри и Джошуа должны провести очный бой 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе (Уэльс).

Усик и Фьюри уже дважды встречались на ринге. Украинец победил британца раздельным решением судей в первом поединке, а в реванше одержал победу единогласным решением.

В то же время организация возможной трилогии пока остается под вопросом. Среди потенциальных соперников Усика также рассматривается Деонтей Уайлдер. Сам Фьюри неоднократно возвращался к теме третьего боя с украинцем на фоне неопределенности вокруг поединка с Джошуа.

Несмотря на активные публичные заявления, конкретной даты и официального подтверждения третьего боя Усика и Фьюри пока нет.