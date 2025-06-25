Революция в боксе: Турки объяснил, какой эксперимент использует в мегафайте Канело – Кроуфорд

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх готов платить дополнительные деньги боксерам, чтобы сделать бои еще более качественными. Турки рассказал, почему бой Альварес – Кроуфорд будет уникальным.

Турки Аль-аш Шейх рассказал, что на мегафайте Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда впервые используют подобную систему выплат. Организатор грандиозных вечеров бокса в Саудовской Аравии попытается устроить революцию в истории бокса, информирует 24 Канал со ссылкой на Bad Left Hook.

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За что дополнительно будут платить боксерам

Это делается для того, чтобы уменьшить количество неинтересных поединков. Сначала сообщалось, что выплата будет идти боксеру, который оформит нокаут. Однако Турки решил объяснить, за что будут платить бойцам.

Мы вводим бонус, но не за нокаут. Бонус будет за качество выступления. И в будущем мы будем еще упорнее работать над тем, чтобы выбирать правильных бойцов для правильных боев. Я не люблю беготню. Бонус будет тем, кто показывает настоящий бокс. Если вы передвигаетесь по рингу, как мы видели в последнем бою Канело против Скалла – это просто бегство в течение 12 раундов, а не бокс,

– заявил Турки.

Напомним, что бой Альварес – Кроуфорд запланирован на 13 сентября 2025 года на арене "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Также на кону этого мегафайта будет стоять самый дорогой в истории пояс журнала The Ring. Бой в прямом эфире покажет платформа Netflix.