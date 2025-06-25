Туркі Аль-аш Шейх розповів, що на мегафайті Сауля Альвареса проти Теренса Кроуфорда вперше використають подібну систему виплат. Організатор грандіозних вечорів боксу у Саудівській Аравії спробує влаштувати революцію в історії боксу, інформує 24 Канал із посиланням на Bad Left Hook.

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За що додатково платитимуть боксерам

Це робиться для того, аби зменшити кількість нецікавих поєдинків. Спершу повідомлялось, що виплата буде йти боксеру, який оформить нокаут. Однак Туркі вирішив пояснити, за що платитимуть бійцям.

Ми запроваджуємо бонус, але не за нокаут. Бонус буде за якість виступу. І в майбутньому ми будемо ще наполегливіше працювати над тим, щоб обирати правильних бійців для правильних боїв. Я не люблю біганину. Бонус буде тим, хто показує справжній бокс. Якщо ви пересуваєтесь по рингу, як ми бачили в останньому бою Канело проти Скалла – це просто втеча протягом 12 раундів, а не бокс,

– заявив Туркі.

Нагадаємо, що бій Альварес – Кроуфорд запланований на 13 вересня 2025 року на арені "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Також на кону цього мегафайту стоятиме найдорожчий в історії пояс журналу The Ring. Бій у прямому ефірі покаже платформа Netflix.