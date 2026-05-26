От бокса к футболу: известный саудовский менеджер планирует купить английский клуб

Турки Аль аш-Шейх, глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии, планирует приобрести английский футбольный клуб Дерби Каунти.

По данным издания The Telegraph, саудовский бизнесмен уже провел переговоры с руководством команды по инвестиционной сделке. Сейчас независимый футбольный регулятор проверяет финансовую отчетность клуба. Это необходимо для того, чтобы действующий владелец Дэвид Клоуз получил предварительное разрешение на продажу имущества.

Хотел ли Турки Аль аш-Шейх ранее купить футбольный клуб?

Это не первая попытка инвестора зайти в английский футбол. Прошлым летом пресса связывала его имя с возможным выкупом Бристоль Сити, Саутгемптона или Миллволла.

Коротко о Дерби Каунти:

Статус: Двукратный чемпион Англии (1972, 1975).

Трофеи: Кубок Англии (1946) и Суперкубок (1975).

Состояние: Прошлый сезон завершил на 8-м месте в Чемпионшипе.

История: Последний раз выступал в АПЛ в сезоне 2007/2008.

Кто такой Турки Аль аш-Шейх?

Он организовал бои, о которых фанаты раньше только мечтали. Именно он объединил конкурирующих промоутеров для мегапоединков (в частности за звание абсолютного чемпиона мира с участием Александра Усика, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа).

Турки Аль аш-Шейх стал главным организатором исторических боев украинца. Кроме поединка с Фьюри, саудовский деятель постоянно создает новые громкие события. Например, он предложил провести уникальный бой Усика против звезды кикбоксинга Рико Верховена возле египетских пирамид в Гизе.

Также Аль аш-Шейх связан с футболом: с 2019 года он владеет испанским клубом Альмерия, а перед этим год руководил египетским Пирамидс.