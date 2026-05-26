За даними видання The Telegraph, саудівський бізнесмен уже провів переговори з керівництвом команди щодо інвестиційної угоди. Наразі незалежний футбольний регулятор перевіряє фінансову звітність клубу. Це необхідно для того, щоб чинний власник Девід Клоуз отримав попередній дозвіл на продаж майна.

Чи хотів Туркі Аль аш-Шейх раніше купити футбольний клуб?

Це не перша спроба інвестора зайти в англійський футбол. Минулого літа преса пов'язувала його ім'я з можливим викупом Брістоль Сіті, Саутгемптона або Міллволла.

Коротко про Дербі Каунті:

Статус: Дворазовий чемпіон Англії (1972, 1975).

Трофеї: Кубок Англії (1946) та Суперкубок (1975).

Стан: Минулий сезон завершив на 8-му місці у Чемпіоншипі.

Історія: Востаннє виступав в АПЛ у сезоні 2007/2008.

Хто такий Туркі Аль аш-Шейх?

Він організував бої, про які фанати раніше лише мріяли. Саме він об'єднав конкуруючих промоутерів задля мегапоєдинків (зокрема за звання абсолютного чемпіона світу за участю Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа).

Туркі Аль аш-Шейх став головним організатором історичних боїв українця. Окрім поєдинку з Ф'юрі, саудівський діяч постійно створює нові гучні події. Наприклад, він запропонував провести унікальний бій Усика проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена біля єгипетських пірамід у Гізі.

Також Аль аш-Шейх пов'язаний із футболом: з 2019 року він володіє іспанським клубом Альмерія, а перед цим рік керував єгипетським Пірамідс.