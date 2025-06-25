Турки приоткрыл завесу возможного окончания карьеры непобедимого "Охотника"
- Теренс Кроуфорд может завершить карьеру после боя с Саулем Альваресом 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе.
- Турки Аль-аш Шейх подтвердил информацию о возможном завершении карьеры Кроуфорда, хотя сам боксер не дал четкого ответа.
- Кроуфорд имеет 41 победу, из которых 31 закончилась нокаутом.
- Турки Аль-аш Шейх встретится с Канело для обсуждения будущего сотрудничества, надеясь на продление контракта до пенсии.
Теренс Кроуфорд 13 сентября 2025 года выйдет в ринг против Сауля Альвареса. Не исключено, что этот поединок в Лас-Вегасе (США) станет последним в карьере американского "Охотника".
Сначала подобную информацию сообщил известный боксер Вирджил Ортис. А теперь ее подтвердил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш Шейх, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Турки об окончании карьеры Кроуфорда
Он рассказал о встрече со следующим соперником Кроуфорда, чтобы ударить по рукам относительно будущего продолжения сотрудничества.
"У меня будет большая встреча с Канело, чтобы продлить его контракт; мы хотим, чтобы он остался с нами до выхода на пенсию. Мы обсудим эти вопросы с ним", – рассказал Турки.
Также Турки припомнил слова Теренса во время их встречи в столице Великобритании. Турки Аль-аш Шейх рассказал, что Кроуфорд заявлял, что мегафайт против Канело станет для него последним в профессионалах. Хотя руководитель верит в продолжение карьеры до сих пор непобедимого "Охотника".
Кроуфорд, когда впервые приехал на встречу в Лондон, говорил мне, что это будет его последний бой. Но теперь я вижу в его глазах, что он любит бокс. Нельзя судить о возрасте Кроуфорда, потому что он сосредоточен: он не пьет, много тренируется, всегда тренируется, сосредоточен и хорошо спит. Я думаю и уверен, что в сентябре нас ждет большой бой. После этого, думаю, оба захотят еще больше,
– сказал Турки.
Сам Теренс оценил свое возможное окончание карьеры. Кроуфорд не дал четкого ответа, заинтриговав поклонников бокса.
Напомним, что за спиной Кроуфорда уже 41 подряд победный бой, 31-н из которых заканчивался нокаутом для соперников.