У нас могут быть проблемы, – Усик назвал единственного человека, который сможет устроить реванш с Дюбуа

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик не исключает своего желания провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер хочет выйти в ринг против "Динамита", несмотря на решение WBO об обязательной защите титула против Джозефа Паркера.

WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. На все про все у украинского чемпиона 30 дней.

К теме Паркер подождет: стало известно, при каком условии Усик сохранит титул WBO

Кто может организовать реванш

Однако этот поединок может быть отсрочен, если организация получит официальное письмо от команды Усика.

Также была информация, что Паркеру могут заплатить, чтобы он не препятствовал реваншу Александр Усик – Даниэль Дюбуа. Тогда новозеландский временный чемпион смогу получить шанс подраться с победителем реванша, на кону которого будет стоять звание "абсолюта".

Сам украинский боксер назвал единственного человека, который может устроить реванш с "Динамитом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Al Arabiya English.

Я хочу бой с Дюбуа. Моя команда готова к этому. Человек, который может организовать этот бой – это Турки Аль-Шейх. Если нет, то у нас могут быть большие проблемы. Он единственный, кто может это сделать,

– сказал Усик.

Справка. Усик провел первый бой против Дюбуа в августе 2023-го года. Тот поединок закончился победой техническим нокаутом украинца в девятом раунде.

Напомним, что 22 февраля Паркер должен был подраться с Дюбуа. Но в последний момент британец заболел, поэтому его в ринге заменил неподготовленный Мартин Баколе. Конголезский боксер уже во втором раунде полетел в нокаут, а Джозефа легко защитил свой титул временного чемпиона.