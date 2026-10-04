Об этом сообщает USA Today. Поединок состоялся в декабре 2025 года, когда Джошуа победил Пола досрочно.

Что Турки Аль-аш-Шейх сказал о Джошуа

Американец получил двойной перелом челюсти после поединка и с тех пор не выходил на ринг.

Большое спасибо чемпиону. "Эй-Джей" помог боксу и вместе с Netflix спас его, изгнав из него ютубера,

– заявил Аль-аш-Шейх.

Тем временем Джошуа готовится к одному из самых ожидаемых боев своей карьеры. Официально утвержден его поединок против соотечественника Тайсон Фьюри, который запланирован на 11 декабря.

Поединок состоится на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе (Уэльс). Бой будет эксклюзивно транслироваться в прямом эфире на стриминговой платформе Netflix.

На кону будут стоять специальный титул "Битва за Британию" и пояс WBA Super в супертяжелом весе.

Напомним, свой предыдущий бой Джошуа провел 25 июля в Джидде (Саудовская Аравия), где победил албанца Кристиана Пренгу нокаутом во втором раунде. Поединок оказался крайне напряженным: уже в первую минуту британский экс-чемпион дважды побывал в нокдауне.