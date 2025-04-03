"У меня есть все": нигерийский боксер хочет драться с Усиком или Дюбуа

В ближайшее время в Саудовской Аравии состоится фантастический вечер бокса. В одном из поединков сразятся Эфе Аджагба и Мартин Баколе.

Аджагба рассказал о целях на будущее. Нигерийский боксер заявил, с кем хочет драться после поединка против Баколе, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Амбициозные планы Аджагбы

У хевивейта немало мощных и именитых соперников. Однако Эфе Аджагба выбрал двух звезд супертяжелого дивизиона, с которым намерен разделить ринг.

Нигерийский боксер хочет получить титульный поединок. Аджагба заявил, что намерен бросить вызов украинскому чемпиону Александру Усику или Даниэлю Дюбуа.

Я не забегаю вперед. Сперва я сфокусирован на Мартине Баколе. После этого, когда я одержу победу, в следующем бою я выйду драться с тем, с кем захочу - Усиком или Дюбуа. У меня есть способности, навыки, мощь и все необходимое, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом дивизионе,

– сказал Аджагба.

Отметим, что бой между Эфе Аджагбой и Мартином Баколе состоится в Эр-Рияде. Проведение поединка запланировано на 3 мая 2025 года.

Эфе Аджагба за свою карьеру провел 21 бой. На счету нигерийского боксера 20 побед (14 – нокаутом), а также одно поражение в профессиональном ринге.