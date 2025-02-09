Бой Уайлдера отменили: в команде экс-чемпиона скрывают причину срыва поединка

Кертис Харпер должен был стать следующим соперником бывшего чемпиона мира в хэвивейте Деонтея Уайлдера. В команде экс-соперника Тайсона Фьюри сообщили неприятную информацию.

Боя Деонтей Уайлдер – Кертис Харпер не состоится. Плохую весть сообщил менеджер 39-летнего американского боксера Шелли Финкелем, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

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Поединка не будет

Правда, в команде Уайлдера не стали называть причину сорванного боя против Гарпера. Поединок должен был состояться 26 апреля 2025-го года в Атланте (США).

Также менеджер Деонтея не дал четкого ответа относительно будущего Уайлдера.

Последний раз Уайлдер выходил в ринг 1 июня 2024-го года, когда в Эр-Рияде проиграл китайскому супертяжеловесу Чжану Чжилею. Последний, к слову, 22 февраля проведет бой против Агиты Кабаэла.

К слову. Уайлдера называют заменой Тайсона Фьюри в следующем бою Энтони Джошуа.

Сейчас Уайлдер переживает далеко не лучший период в своей карьере. Деонтей проиграл четыре из пяти последних поединков – два поражения от Фьюри, по одному от Джозефа Паркера и Чжана Чжилея. Эти поражения были разделены на два этапа благодаря победе Уайлдера над Робертом Гелениусом из Финляндии (15 октября 2022-го года, Нью-Йорк).