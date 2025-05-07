Джошуа назвал трех желаемых соперников

Энтони Джошуа ляжет на операционный стол и продолжит подготовку к возвращению в ринг. Ожидается, что еще в текущем 2025-м году Эй Джей выйдет в профи-ринг.

Британскому супертяжеловесу проведут операцию на травмированном локте. Несмотря на это все Энтони Джошуа не перестает планировать свое будущее.

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С кем хочет драться Джошуа

Недавно Эй Джей намекнул на бой против Тайсона Фьюри, который в начале 2025-го в очередной раз попрощался с профессиональным боксом. Произошло это после двух подряд поражений от Александра Усика. Теперь Джошуа выбрал тройку приоритетных для себя соперников, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Надеюсь, когда-нибудь бой с Тайсоном Фьюри все же состоится. Бокс не должен остаться без этого боя. Однако пока я сказал бы, что интересными были бы мои поединки с Мартином Баколе, Агитом Кабаелом и Деонтеем Уайлдером. Это то, что должно сработать,

– сказал Джошуа.

Напомним, что последний раз Энтони выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда в 5-м раунде был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Для Эй Джея это поражение стало 4-м в профессионалах при 28 победах (25 – нокаутом) в 32-х боях.

Что касается желаемых соперников Джошуа, то Мартин Баколе и Агит Кабаел уже выходили в ринг в новом году. Баколе неожиданно расписал ничью с нигерийцем Эфе Аджагба. Зато Кабаел в феврале 2025-го одолел китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея нокаутом в 6-м раунде.

Уайлдер в последний раз выходил в ринг тоже против Чжилея, но летом 2024-го, когда проиграл Чжану. Деонтей строит большие планы на текущий год, но еще не получил официально ни одного оппонента.