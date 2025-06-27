Звездный боксер получил нового тренера перед поединком: он связан с ММА

В команде американского боксера Деонтея Уайлдера произошли определенные изменения. "Бронзовый бомардувальник" получил нового тренера.

Теперь со звездным боксером будет работать новый специалист. Имя специалиста, который стал тренером Деонтея Уайлдера – Дон Хаус, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Кто такой Дон Хаус

Деонтей Уайлдер неожиданно уволил своего тренера Малика Скотта перед боем против Тиррела Херндона. Теперь "Бронзовый бомбардировщик" будет работать с Доном Хаусом.

Дон Хаус, кроме боксеров, также работает с бойцами ММА как тренер и катмен. Он был наставником Бермейна Стиверна, когда тот проиграл Деонтею Уайлдеру и потерял титул WBC.

Джей Диас остается в команде Деонтея Уайлдера. Специалист будет работать в углу американского боксера.

К слову. Деонтей Уайлдер сразится против Тирелла Герндона на вечере бокса 27 июня 2025 года в штате Канзас, США.

Ранее сообщали, что Диллиан Уайт назвал соперников, с которыми хотел бы драться в будущем. Боксер составил большой список из опытных оппонентов.