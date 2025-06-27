Тепер із зірковим боксером працюватиме новий фахівець. Ім'я спеціаліста, який став тренером Деонтея Вайлдера – Дон Хаус, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Хто такий Дон Хаус

Деонтей Вайлдер неочікувано звільнив свого тренера Маліка Скотта перед боєм проти Тіррела Герндона. Тепер "Бронзовий бомбардувальник" працюватиме з Доном Хаусом.

Дон Хаус, окрім боксерів, також працює з бійцями ММА як тренер та катмен. Він був наставником Бермейна Стіверна, коли той програв Деонтею Вайлдеру та втратив титул WBC.

Джей Діас залишається у команді Деонтея Вайлдера. Спеціаліст працюватиме у кутку американського боксера.

До слова. Деонтей Вайлдер битиметься проти Тірелла Герндона на вечорі боксу 27 червня 2025 року у штаті Канзас, США.

Раніше повідомляли, що Ділліан Вайт назвав суперників, з якими хотів би битись у майбутньому. Боксер склав великий список з досвідчених опонентів.