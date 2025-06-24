Чемпион мира по версии IBF в хевивейте попросил не делать поспешных выводов перед началом боя. Даниэль Дюбуа отметил большой опыт Диллиана Уайта, информирует 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Дюбуа о бое Уайт – Итаума

Диллиан Уайт, которому исполнилось уже 37 лет, сойдутся в ринге против 20-летнего британца.

Это хороший бой. Посмотрим, что еще осталось у Диллиана, сможет ли молодой проспект уничтожить его. Посмотрим, я не знаю. Диллиан – крепкий старый парень. Посмотрим, сколько в нем еще осталось. Он уже давно в игре,

– заявил Дюбуа.

Отметим, что сначала Мозеса Итауму предлагали другому ветерану бокса Дереку Чисоре, которому уже 41 год, а впереди у него прощальный бой. Однако Чисора отказался. Сейчас соперник Дерека еще не определился. Сам Дерек не понимает, почему Уайт принял это предложение о поединке с непобедимым 20-летним британским боксером.

К слову. Диллиан Уайт должен был вернуться в ринг 7 июня. Однако отказался выходить в ринг против украинца Владислава Сиренко.

За спиной Диллиана Уайта 30 побед (20 – нокаутом) и 3 поражения в 33-х проведенных поединках. В то же время Мозес Итаума провел на профи-ринге уже 12 победных боев (10 – нокаутом), он владеет поясом чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental (трижды успешно защищал).