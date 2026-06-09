Не только Усик: 5 боксеров из Украины, которые стали миллионерами

Александр Усик получает многомиллионные гонорары за свои бои. Впрочем, он не единственный украинский боксер, который благодаря выступлениям на ринге сумел заработать огромное состояние.

В этом материале 24 Канала вспоминаем фактически самых богатых украинских боксеров. И за что именно они заработали свои миллионы.

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Сколько заработал Александр Усик?

Александр Усик является самым богатым украинским боксером. Осенью 2025 года он вообще попал в рейтинг топ-5 самых богатых боксеров в мире. По подсчетам экспертов примерно состояние украинца достигает суммы более 214 миллионов долларов.

За бой против Верховена в мае Усик мог получить, по разным данным, от 40 до 100 миллионов долларов. Если число в 100 миллионов правдивое, то перед этим украинец получил такую сумму за реванш с Тайсоном Фьюри.

Какое состояние у братьев Кличко?

Владимир Кличко почти вдвое богаче, чем его брат Виталий. За все свои поединки Кличко-младший заработал прилично 120 миллионов долларов. Кличко в целом за свои чемпионские бои имели примерно одинаковые гонорары – в районе 5 миллионов долларов.

Впрочем у Владимира, например, был бой с Тайсоном Фьюри за 22,5 миллиона долларов. Виталий Кличко же, кроме гонораров за выступления на ринге, имел доходы с индивидуальных маркетинговых контрактов. В частности, он сотрудничал с такими немецкими брендами, как Mercedes и Boss.

Кто еще из украинцев является миллионером?

Без сомнения еще один украинский боксер Василий Ломаченко является миллионером. Несмотря на свою противоречивую для украинцев позицию, он все равно остается одним из самых звездных боксеров в мире. Его состояние оценивается в 12 – 24 миллиона долларов.

Такая разница заключается в том, что была информация о том, что боксер свой заработок делит с отцом. А еще Василий Ломаченко значительную часть заработанных средств инвестировал в недвижимость в Украине и США. В частности, у него в собственности есть отели в Затоке.

Также более 3 миллионов долларов благодаря боксу сумел заработать Александр Гвоздик. Значительную часть своих средств он получил за бои в США. Александр Гвоздик является бывшим чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Заработки украинских боксеров: что известно

Александр Усик имеет доходы не только с боксерского ринга, но и благодаря своей бизнес-деятельности. У него есть недвижимость на острове и бренд здорового питания.

Братья Кличко также смогли инвестировать свои доходы в бизнес. Они владеют недвижимостью, а также их активы сосредоточены вокруг продвижения и менеджмента.

А вот Василий Ломаченко и в вопросе бизнеса оскандалился. В частности, часть своих денег он инвестировал в ресторан в США, который действует по франшизе российского ресторатора.