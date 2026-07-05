В этом материале "24 Канал" рассказывает об украинских боксерах, которые переехали жить за границу. Хотя никто из них не отказался от украинского гражданства и продолжает прославлять свою Родину на спортивной арене.

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Почему Александр Гвоздик переехал за границу?

Украинский боксер Александр Гвоздик переехал в США еще в 2014 году. Именно тогда началась его профессиональная карьера. В США спортсмен получил возможность тренироваться у ведущих специалистов и выступать на мировом ринге.

И хотя боксер проживает в Калифорнии, он неоднократно подчеркивал, что душой и сердцем остается харьковчанином, украинцем. Боксер продолжает активно поддерживать Украину. Именно здесь остался его отец, который сознательно решил не переезжать за границу, даже несмотря на постоянные обстрелы.

Как складывается жизнь Тараса Шелестюка в США?

Тарас Шелестюк переехал в США еще раньше – в 2013 году. В одном из своих интервью он рассказал, что сознательно выбрал жизнь в Лос-Анджелесе, потому что здесь у него есть возможность тренироваться на свежем воздухе круглый год. Он отмечал, что раз в год все же бывает в Украине, но родные понимают, что в США ему будет лучше для развития.

Уроженец Макеевки Шелестюк стал чемпионом мира среди любителей в 2011 году. Он входил в состав легендарной сборной Украины по боксу вместе с Усиком, Ломаченко и Гвоздиком. В профессиональном боксе стал клиентом промоутерской компании Banner Promotions, из-за чего и переехал в США.

Чем в США занимается Артем Далакян?

Еще один украинский боксер, чемпион мира Артем Далакян, также переехал в США, а именно в Лос-Анджелес. Более того, он даже открыл там зал для бокса. Спортсмен рассказал, что в Лос-Анджелесе живут и тренируются многие украинцы, и это место должно объединить их.

Сам Далакян также активно тренируется в США, но пока не видит достойных предложений для возвращения на ринг. Поэтому он полностью сосредоточен на развитии своего боксерского клуба. Интересно, что Далакян не родился в Украине, а переехал сюда в детстве с родителями из Азербайджана, когда там началась война.