3 боксера, прославившие Украину, хотя детство провели в другой стране

Среди украинских боксеров есть те, кто родился не в нашей стране, а детство провел в другой стране. Однако свои победы на ринге они одерживали именно под украинским флагом.

В этом материале "24 Канал" рассказывает об истории тех боксеров, которые родились за пределами Украины. А также о том, когда и при каких условиях они начали выступать в боксе под украинским флагом.

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Где родились и выросли братья Кличко?

Самыми известными украинскими боксерами, которые провели детство в другой стране, являются братья Кличко. Виталий родился в Кыргызстане в 1971 году. А Владимир родился на 5 лет позже в Казахстане. Все потому, что их отец был военным, и семья часто меняла гарнизоны.

Что интересно, 5 лет своего детства, с 1980 по 1985 годы, семья Кличко жила в Чехословакии, в городке Мимонь на севере Богемии. Здесь их отец проходил службу в рядах советских войск, а мальчики ходили в местную школу для детей военнослужащих.

Только когда Виталию было 14 лет, а Владимиру – 9, семья переехала в Украину. Именно здесь юные Кличко начали заниматься боксом и боевыми искусствами. В частности, Виталий сначала занимался кикбоксингом и даже строил профессиональную карьеру в этом виде спорта.

Интересно, что когда семья Кличко еще жила в Казахстане, главной мечтой их старшего сына Виталия был космос, поскольку семья жила недалеко от Байконура. Виталий вспоминал, что вместе с друзьями забирался на крышу девятиэтажного дома, чтобы через бинокль наблюдать за запуском очередной ракеты в космос.

Каким было детство Артема Далакяна?

Артем Далакян родился в 1987 году в столице Азербайджана – Баку. Вместе с родителями он провел здесь первые три года своего детства. Однако его история сильно отличается от той, что была в жизни Виталия и Владимира Кличко.

В 1991 году начался Нагорно-Карабахский конфликт. Семья бросила все свое имущество и была вынуждена бежать с родины. Они приехали в Украину как беженцы. Сначала семья жила в Запорожье, где ей пришлось начинать все с нуля, затем переехала в Донецк, где Артем и начал заниматься боксом.

Во взрослой профессиональной карьере Далакян стал чемпионом мира по версии WBA. А сейчас спортсмен живет в Лос-Анджелесе, где даже открыл свой боксерский зал. По его словам, в США тренируется много украинцев, и это место может их объединить.