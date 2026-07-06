У цьому матеріалі 24 Канал згадує історії тих боксерів, які народились за межами України. А також те, коли та за яких умов вони почали виступати в боксі під українським прапором.

Дивіться також Втрачав 12% гонорару: у США назвали причину, чому Усик залишив титули чемпіона світу

Де народились і зростали брати Клички?

Найвідомішими українськими боксерами, які провели дитинство в іншій країні є брати Клички. Віталій народився в Киргизстані в 1971 році. А Володимир народився за 5 років у Казахстані. Усе через те, що їхній батько був військовим і родина часто змінювала гарнізони.

Що цікаво, 5 років свого дитинства, з 1980 по 1985 роки, родина Кличків жила в Чехословаччині, в містечку Мімонь на півночі Богемії. Тут їхній батько проходив службу в лавах радянських військ, а хлопці ходили до місцевої школи для дітей військовослужбовців.

Лише коли Віталію було 14 років, а Володимиру – 9, родина переїхала в Україну. Саме тут юні Клички почали займатись боксом і бойовими мистецтвами. Зокрема, Віталій спочатку займався кікбоксингу та навіть будував професійну кар'єру в цьому виді спорту.

Цікаво, що коли родина Кличків ще жила в Казахстані, головною мрією їхнього старшого сина Віталія був космос, оскільки сім'я мешкала неподалік від Байконуру. Віталій згадував, що разом із друзями забирався на дах дев'ятиповерхівки, аби в бінокль дивитись на запуск чергової ракети в космос.

Яким було дитинство Артема Далакяна?

Артем Далакян народився в 1987 році в столиці Азербайджану – Баку. Разом із батьками тут він провів перші три роки свого дитинства. Утім його історія дуже відрізняється від тієї, яка була в житті Віталія та Володимира Кличків.

У 1991 році розпочався Нагірно-Карабахський конфлікт. Родина кинула все своє майно та була змушена тікати з батьківщини. Вони приїхали в Україну як біженці. Спочатку родина жила в Запоріжжі, де мала все починати з чистого аркушу, потім переїхала до Донецька, де Артем і почав займатись боксом.

У дорослій професійній кар'єрі Далакян став чемпіоном світу за версією WBA. А нині спортсмен живе в Лос-Анджелесі, де навіть відкрив свій боксерський зал. За його словами, в США тренується багато українців, і це місце може об'єднати їх.