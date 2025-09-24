Боксерское сообщество понесло еще одну невосполнимую потерю. Заблаговременно отошел в мир иной ганский боксер Эрнест Акуши.

Боксер из Ганы выступал в полутяжелом весе. Сердце Эрнеста Акуши перестало биться 23 сентября, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт WBC.

Когда умер Эрнест Акуши?

За день до смерти боксер почувствовал себя плохо и сильно недомогал. Ночью его самочувствие ухудшилось, а на утро Акуши внезапно умер. Ему было всего 32 года.

За 10 дней до своей смерти Эрнест выходил в ринг. 12 сентября Акуши подрался против Джейкоба Диксона. К сожалению, Эрнест проиграл сопернику по всем "статьям" и потерпел поражение техническим нокаутом в 8-м раунде.

Что известно об Эрнесте Акуши?

Дебютировал на профи-ринге в 2019-м.

С тех пор провел шесть победных боев (5 – нокаутом) и потерпел одно поражение (данные BoxRec).

Получил прозвище "Бахубали" в честь воина из популярного индийского фильма.

Напомним, что 14 сентября неожиданно оборвалась жизнь легендарного бывшего боксера Рикки Хаттона. О смерти британца сообщило издание talkSPORT. Его нашли мертвым в собственном доме. Впоследствии стало известно, что Хаттон имел несколько неудачных попыток покончить жизнь самоубийством.

Известный тренер Тедди Атлас почтил Рикки Хаттона, подчеркнув его решительность и честность на ринге.