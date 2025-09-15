24 ноября 2012 года Рикки Хаттон провел свой прощальный бой на профи-ринге в английском Манчестере. Британский боксер столкнулся с украинцем Вячеславом Сенченко, сообщает 24 Канал.
Как закончился бой Хаттон – Сенченко?
Перед поединком именно Сенченко был андердогом противостояния. Боксеры почти прошли всю дистанцию в виде 10 раундов, которые были установлены регламентом.
Однако в 9-м раунде украинец довел дело до победы. Сенченко левым в печень отправил соперника в нокаут.
Видеообзор боя Хаттон – Сенченко
Вячеслав Сенченко испортил финальную ноту в карьере Рикки Хаттона. Это было второе подряд поражение для Хаттона. В целом представитель британского бокса потерпел 3-х фиаско в профессионалах. До этого Хаттона побеждали только Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.
В своей карьере Хаттон оформил 45 побед (32 – нокаутом) в 48-ми встречах.
Что известно о внезапной смерти Рикки Хаттона?
- Бывшего чемпиона мира нашли мертвым в собственном доме в английском городе Манчестер. Сообщение в правоохранительные органы поступило 14 сентября в 06:45 утра.
- В полиции не считают смерть экс-боксера насильственной или же подозрительной.
- Источник Manchester Evening News сообщал, что у Хаттона были проблемы с наркотиками и психическим здоровьем. У Рикки ранее были попытки покончить жизнь самоубийством.