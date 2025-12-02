Его возлюбленная Ютта Лердам попала в аварию. Об этом сообщила сама девушка в своем профиле в тикток, информирует 24 Канал.

Вот это да Придется меня убить, – Пол рассказал, как Джошуа сможет его остановить

Что известно об аварии с участием девушки Пола?

Титулованная нидерландская конькобежка выложила видео, в котором показала разбитый подбородок и руку. Авария произошла, когда девушка Джейка Пола двигалась по дороге на велосипеде. Тогда как ей на встречу выехал автомобиль. По словам Ютты, водитель автомобиля не следил особо за дорогой, ведь сидел в телефоне, из-за этой невнимательности он ее сбил.

Поэтому мужчине, который управлял автомобилем и писал в телефоне, что сбил меня с дороги, – пусть повезет. Он может считать себя счастливым, что я выдержала. Не волнуйтесь. Я все еще здорова,

– написала Лердам.

Видео Лердам после аварии

Отметим, что произошло это за несколько дней до боя Пола против Энтони Джошуа. Его поединок состоится в американском Майами. Перед этим блогер назвал список потенциальных соперников на 2026 год.

Что известно о спортивной карьере Ютты Лердам?

26-летняя конькобежка из Нидерландов, которая в 2022-м выиграла "серебро" Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1000 метров. На 500 метров показала пятый результат.

Чемпионка Европы (2020, 2022) и мира (2020, 2021), а также является серебряным призером ЧМ (2021).

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

В каком статусе Пол и Лердам?

Влюбленные познакомились в инстаграме, а 23 марта 2025 года Джейк сделал предложение избраннице во время отдыха на карибском острове Сент-Люсия. Радостную весть пара сообщила на своих страницах в инстаграме.

Пол устроил романтическое признание на террасе, которая была украшена цветами и свечами. Джейк услышал от любимой желанное "Да".

Видео, как Пол сделал предложение Лердам