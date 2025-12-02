Його кохана Ютта Лердам потрапила в аварію. Про це повідомила сама дівчина у своєму профілі у тікток, інформує 24 Канал.

Що відомо про аварію за участю дівчини Пола?

Титулована нідерландська ковзанярка виклала відео, у якому показала розбите підборіддя та руку. Аварія сталась, коли дівчина Джейка Пола рухалась дорогою на велосипеді. Тоді як їй на зустріч виїхав автомобіль. За словами Ютти, водій автівки не стежив особливо за дорогою, адже сидів у телефоні, через цю неуважність він її збив.

Тому чоловіку, який керував автомобілем та писав у телефоні, що збив мене з дороги, – хай щастить. Він може вважати себе щасливим, що я витривала. Не хвилюйтеся. Я все ще здорова,

– написала Лердам.

Відзначимо, що сталось це за декілька днів до бою Пола проти Ентоні Джошуа. Його двобій відбудеться в американському Маямі. Перед цим блогер назвав список потенційних суперників на 2026 рік.

Що відомо про спортивну кар'єру Ютти Лердам?

26-річна ковзанярка із Нідерландів, яка у 2022-му виграла "срібло" Олімпійських ігор у Пекіні на дистанції 1000 метрів. На 500 метрів показала п'ятий результат.

Чемпіонка Європи (2020, 2022) та світу (2020, 2021), а також є срібною призеркою ЧС (2021).

У якому статусі Пол та Лердам?

Закохані познайомились в інстаграмі, а 23 березня 2025 року Джейк освідчився обраниці під час відпочинку на карибському острові Сент-Люсія. Радісну звістку пара сповістила на своїх сторінках в інстаграмі.

Пол влаштував романтичне освідчення на терасі, яка була прикрашена квітами та свічками. Джейк почув від коханої омріяне "Так".

