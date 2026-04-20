Боксер и соучредитель промоушена MVP Пол заявил, что не жалеет о бое против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа, несмотря на поражение. Об этом он рассказал в видео на ютуб-канале Криса Мэнникса.

Что сказал Пол о бое с Джошуа?

По словам Пола, даже зная последствия боя, в частности перелом челюсти, он без колебаний согласился бы пройти этот путь снова.

Сто процентов, друг. Я прекрасно провел время и получил очень ценный опыт. И думаю, что в долгосрочной перспективе это все сработало мне в плюс. Бог вел меня по этому пути, так что я определенно сделал бы это снова. Думаю, для мира это было очень зрелищно,

– заявил боксер.

Какое было состояние у Пола после боя?