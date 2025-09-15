24 листопада 2012 року Ріккі Хаттон провів свій прощальний бій на профі-рингу в англійському Манчестері. Британський боксер зіштовхнувся із українцем В'ячеславом Сенченком, повідомляє 24 Канал.

Як закінчився бій Хаттон – Сенченко?

Перед поєдинком саме Сенченко був андердогом протистояння. Боксери майже пройшли усю дистанцію у вигляді 10 раундів, які були встановлені регламентом.

Однак у 9-му раунді українець довів справу до перемоги. Сенченко лівим у печінку відправив суперника у нокаут.

Відеоогляд бою Хаттон – Сенченко

В'ячеслав Сенченко зіпсував фінальну ноту у кар'єрі Ріккі Хаттона. Це була друга поспіль поразка для Хаттона. Загалом представник британського боксу зазнав 3-х фіаско у професіоналах. До цього Хаттона перемагали лише Флойд Мейвезер і Менні Пак'яо.

У своїй кар'єрі Хаттон оформив 45 перемог (32 – нокаутом) у 48-ми зустрічах.

Нещодавно Хаттон оцінював шанси Кличка та Усика перемогти Джорджа Формана.

Що відомо про раптову смерть Ріккі Хаттона?