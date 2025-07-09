Внезапно умер боксер из Мексики: его нашли мертвым в отеле после боя

Боксерское сообщество продолжает нести невосполнимые потери. Появилась ужасная информация о преждевременной смерти мексиканского боксера Педро Антонио "Тони" Родригеса.

37-летнего мексиканского боксера нашли мертвым в своем гостиничном номере в городе Финикс. За несколько часов до неожиданной смерти Педро Антонио "Тони" Родригес выходил в ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Вот это да Фьюри предложили провести прощальный бой в Москве: экс-соперник Усика мечтает побоксировать в России

Неожиданная смерть боксера

В рамках турнира Brawl in the Barrio мексиканец проиграл Филиппу Велли по единогласному решению судей: 54-60 (трижды).

Причина смерти боксера пока неизвестна. Продолжается расследование. Известно лишь, что у Родригеса не было серьезных проблем со здоровьем. Жена боксера не исключает варианта убийства ее мужа.

Также известно, что незадолго до смерти Родригес разговаривал со своей женой, которой рассказывал, что хочет пойти ужинать и вернется в свой гостиничный номер. Ведь посреди ночи он вместе с командой должны были отправляться в аэропорт.

Однако на совместном ужине Родригес так и не появился. Тело "Тони" без признаков жизни нашли персонал отеля, когда боксер не спустился вниз, чтобы отправиться трансфером в аэропорт.

Сейчас все стороны ждут официальной версии смерти Педро Антонио Родригеса. При жизни мексиканский боксер был весомой персоной в местном боксе. В то же время "Тони" работал в сфере здравоохранения. За его спиной было 15 побед при 26-ти поражениях (13 – нокаутом).