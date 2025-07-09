37-річного мексиканського боксера знайшли мертвим у своєму готельному номері у місті Фінікс. За декілька годин до несподіваної смерті Педро Антоніо "Тоні" Родрігес виходив у ринг, інформує 24 Канал із посиланням на The Sun.

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Несподівана смерть боксера

У рамках турніру Brawl in the Barrio мексиканець програв Філіпу Веллі за одноголосним рішенням суддів: 54-60 (тричі).

Причина смерті боксера наразі невідома. Триває розслідування. Відомо лише, що у Родрігеса не було серйозних проблем зі здоров'ям. Дружина боксера не виключає варіанту вбивства її чоловіка.

Також відомо, що незадовго до смерті Родрігес розмовляв зі своєю дружиною, якій розповідав, що хоче піти вечеряти та повернеться у свій готельний номер. Адже посеред ночі він разом із командою повинні були вирушати в аеропорт.

Однак на спільній вечері Родрігес так і не з'явився. Тіло "Тоні" без ознак життя знайшли персонал готелю, коли боксер не спустився вниз, аби вирушити трансфером в аеропорт.

Наразі усі сторони чекають офіційної версії смерті Педро Антоніо Родрігеса. При житті мексиканський боксер був вагомою персоною у місцевому боксі. Водночас "Тоні" працював у сфері охорони здоров'я. За його спиною було 15 перемог при 26-ти поразках (13 – нокаутом).