Раніше британський ексбоксер відвідував змагання у турецькому Стамбулі, які організували росіяни. Тайсон Ф'юрі не приховував свого захвату та любові до очільника IBA, а тепер взагалі отримав пропозицію від російської сторони на проведення бою на їх території, пише 24 Канал із посиланням на IBA.

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Ф'юрі хоче побитись у Росії

Російський президент Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умар Кремльов запропонував "Циганському королю" провести свій "останній танець" у боксі у Москві. Також російський очільник запросив у Росію цілу родину Тайсона.

Ми хотіли б організувати для тебе професійний бій – прощальний поєдинок короля боксу. Один останній, красивий бій, щоб попрощатися. Ти починав кар'єру в IBA, тому повинен і завершити її в IBA. Ми дуже хочемо привезти Тайсона в Москву. Назви тільки дату, і ми відправимо літак за тобою і твоєю командою. Не хвилюйся, у Москві не ходять ведмеді – попри те, що кажуть, – тож бери сім'ю і друзів

– заявив Кремльов.

Водночас менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун розповів про бажання Ф'юрі організувати хоча б один бій у Росії. За його словами, Тайсон завжди прагнув побоксувати на російській землі, тому вони залюбки пристануть на пропозицію.

Доволі дивно це вже звучить, адже Тайсон висловив своє бажання провести трилогію із Усиком. Ф'юрі навіть вже анонсував їх третій бій. Начебто 18 квітня 2026 року боксери проведуть третій бій на лондонському "Вемблі", який виявилось вже і так недоступний на цю дату.

Британець хоче боксувати у країні, яка щодня вбиває земляків Усика. Відзначимо, що дружина та дві доньки Олександра залишаються жити в Україні під постійними обстрілами.