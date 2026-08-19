"Мое сердце разбилось": бывшая жена Кличко эмоционально отреагировала на смерть Панеттьери
Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова высказалась по поводу смерти Хейден Панеттьери. Актриса много лет состояла в отношениях с Владимиром Кличко.
Егорова и Панеттьери оставались близки даже после того, как американка рассталась с украинским боксером. Вечером 18 августа Наталья посвятила Хейден эмоциональный пост в инстаграме и опубликовала серию совместных архивных фото.
Что Егорова написала о Панеттьери
Она вспомнила их первую встречу, которая состоялась, когда Панеттьери было 20 лет, а Егоровой – 36.
Вчера, когда я узнала эту новость, мое сердце разбилось на тысячу кусочков,
– написала Наталья.
Егорова с теплотой вспомнила характер актрисы, ее жизнерадостность, чувство юмора и талант. По словам Натальи, за яркой энергией Панеттьери всегда скрывалась глубокая и мудрая личность.
Даже в 20 лет ты обладала мудростью, которая намного превосходила твой возраст. Ты понимала людей. Ты чувствовала людей,
– отметила она.
Отдельно Егорова подчеркнула смелость и честность Хейден. Она назвала актрису одной из самых сильных женщин, которых знала, и вспомнила ее готовность защищать близких и отстаивать интересы других.
Наталья также рассказала об их последнем разговоре перед выходом книги Панеттьери. Актриса планировала приехать в Европу с книжным туром, и подруги надеялись наконец встретиться после долгой разлуки.
Егорова призналась, что очень ждала этой встречи и верила, что книга станет для Панеттьери началом нового этапа жизни.
Жаль, что тебе не дали больше времени. В эту пятницу, 21 августа, тебе исполнилось бы всего 37 лет,
– написала Наталья.
Она также выразила соболезнования родителям, семье, друзьям и поклонникам актрисы.
Егорова завершила свое прощание словами о том, что Панеттьери оставила после себя "светлый след, который никогда не погаснет".
Что известно о смерти Панеттьери
Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Актрису нашли без сознания в доме в Южной Каролине. Причина смерти пока официально не установлена, расследование продолжается. Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.
Панеттьери была известна благодаря ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", а также в фильмах "Крик 4" и "Крик 6". В течение нескольких лет она состояла в отношениях с Владимиром Кличко. У пары есть дочь Кая.